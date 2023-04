Pino si abbatte sui bagni pubblici a Baratti

Livorno, 13 aprile 2023 – Fortuna ha voluto che sia successo in un momento in cui il fabbricato era vuoto, perché altrimenti sarebbe stata una tragedia.

Un grosso pino si è abbattuto la notte scorsa sulla struttura dei bagni pubblici a Baratti, vicino alle spiagge. Il tetto dell’edificio basso è andato parzialmente distrutto sotto il peso del grosso tronco crollato forse a causa del forte vento.

Il Comune di Piombino, attraverso il suo sito web, informa che saranno avviate nei prossimi giorni verifiche di sicurezza sulle altre piante in modo da appurarne la sicurezza e la stabilità. Prove di trazione e verifiche di stabilità analoghe erano state effettuate nel 2019 da una ditta esterna specializzata anche sull’albero interessato senza rilevare criticità. Anzi, la pianta aveva rivelato un coefficiente di sicurezza elevato: tuttavia i pini di Baratti, autentico patrimonio paesaggistico della località, sono antichi, spesso centenari, particolarmente fragili e quindi costantemente controllati anche a vista”.

"Risale solo a un mese fa l’abbattimento di tre esemplari potenzialmente non sicuri, oltre ad altri alleggerimenti di chioma – spiegano ancora dal Comune di Piombino –. Contemporaneamente è in corso la valutazione da parte dei tecnici comunali dei danni subiti dai bagni pubblici. Un’indagine più approfondita sarà possibile non appena rimosso il fusto dell’albero, operazione non banale che richiederà comunque qualche giorno. In ogni caso, qualunque sia l’intervento necessario per il ripristino, sarà cura del Comune individuare la soluzione più adeguata per garantire il servizio in vista della stagione balneare”.