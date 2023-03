Piombino Industrie Marittime allestisce una nuova nave: sollevato uno scafo che pesa 1.260 tonnellate

Lo scafo sollevato a Piombino

Piombino (Livorno), 9 marzo 2023 – Piombino Industrie Marittime (Pim) continua a portare nuovo lavoro nello scalo piombinese. La joint venture fra il gruppo livornese Neri e quello genovese San Giorgio del Porto ha avviato ieri un altro lavoro di allestimento e completamento di uno scafo.

Lo comunica l'Autorità di sistema portuale di Livorno. «L'AdSP - commenta Luciano Guerrieri, presidente dell'authority - ha fatto sforzi importanti per realizzare a tempi record i banchinamenti dell'area oggi assentita in concessione a Pim e sta procedendo con il completamento delle opere di urbanizzazione primaria. Siamo contenti di sapere che il nostro impegno è stato ben ripagato dai brillanti risultati della società».

Nello stabilimento è stata eseguita una speciale manovra di sollevamento dello scafo che è stato posizionato sui piazzali del cantiere dove si svolgeranno le attività di completamento del suo allestimento. «Dopo alcuni giorni dedicati alle operazioni di approntamento - ha detto l'ad di Pim, Valerio Mulas - abbiamo sollevato dall'acqua lo scafo di una nuova costruzione, del peso di 1.260 tonnellate».

Per l'ad si tratta di «un ulteriore segnale di continuità e di impegno di Piombino Industrie Marittime, dei suoi soci e delle maestranze tutte, per lo sviluppo industriale e dell'occupazione nel Porto di Piombino».

Operativo da agosto 2020, progettato per essere un polo di costruzione navale e un centro per le demolizioni, lo stabilimento di Pim si è specializzato in questi anni sul tema delle riparazioni e conversioni navali, completando pochi mesi fa la costruzione della nuova barca-porta del bacino di carenaggio numero 10 del Cantiere di Marsiglia, e acquisendo commesse importanti anche nel campo nautica: nelle prossime settimane, infatti, verrà consegnato il primo scafo per mega yacht da 52 metri».