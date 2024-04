Pippo, il pony 24enne dell’Isola d’Elba cerca una casa

Rio Marina (Isola d’Elba), 22 aprile 2024 – Pippo è un pony di 24 anni, cresciuto nella campagna delle Venelle di Rio Marina con l’amore dei suoi due padroni, che oramai da un paio di anni sono impossibilitati a occuparsi totalmente di lui, e questo a causa della loro età avanzata. Sono costretti, infatti, a trasferirsi in paese, e quindi, devono pensare a dare una sistemazione adeguata a Pippo che è stato castrato nel momento in cui fu adottato e ha il microchip.

Per pochi anni è stato cavalcato e ha un carattere socievole e mite; non solo è cresciuto con i tre nipoti dei proprietari ma si è anche fatto voler bene da chiunque passasse per salutarlo. È dotato del passaporto e del libretto segnaletico per l’identificazione degli equidi e dei vaccini effettuati.

Scrive Valerio, il nipote degli anziani proprietari: “Per favore, aiutateci e aiutate il nostro Pippo. Vorremmo che qualcuno si occupasse di lui e che lo amasse come solo chi ama gli animali può fare. Pensare che dovrà fare una brutta fine per noi è straziante”. Per info: 328.199 8088 oppure 346.4039782.