Punto di ascolto della polizia locale. Nuovo servizio a Montenero

Livorno, 18 aprile 2024 – Sul ’Sacro Colle’ di Montenero da ieri, in uno dei chioschi ai piedi del piazzale del Santuario Mariano, è stato attivato dall’amministrazione comunale il punto di ascolto della polizia municipale, che sarà presidiato da una pattuglia a disposizione dei montenerisi ogni mercoledì dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12.

Si tratta di un servizio di prossimità finalizzato all’ascolto delle problematiche segnalate dai cittadini. All’inaugurazione del punto di ascolto della polizia municipale ieri mattina, c’era la Comandante Annalisa Maritan. Ha spiegato: "La pattuglia della municipale sarà il tramite tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza, offrendo le informazioni richieste e inviando agli uffici comunali competenti le segnalazioni di volta in volta ricevute per cercare di risolvere le criticità evidenziate". Sempre la Comandante Maritan ha sottolineato: "Questo è un modo per essere sempre più vicini alla popolazione di Montenero. Il presidio servirà inoltre ad accrescere il senso di sicurezza dei cittadini e sarà operativo anche in occasione di festività o eventi".

La comandante Maritan ha colto l’occasione anche per presentare i nuovi assunti nel corpo della polizia municipale di Livorno: "Da pochi giorni sono entrate in servizio 20 persone di nuova nomina (19 agenti e 1 ufficiale) ed entro la fine di questo mese arriveranno altri 5 agenti. In questo modo potremo completare la pianta organica".

Sulle baracchine di viale Giovanni XXIII ha detto: "Abbiamo pensato di adibirne una a sede del punto di ascolto della polizia municipale proprio perché, dopo essere stare realizzate anni fa, a lungo sono rimaste inutilizzate e vuote". Guardando all’imminente Giubileo del 2025: "Qui a Montenero ci saranno delle trasformazioni in previsione di questa importante scadenza, la prima delle quali è stata la realizzazione della nuova rotatoria di collegamento con la variante Aurelia nei pressi di via di Montenero".

La frazione di Montenero però soffre da anni di una situazione di abbandono e lontananza crescente dal capoluogo. Nonostante la sua peculiarità di sede del Santuario della Patrona della Toscana, da troppo tempo è stata lasciata al suo destino, senza interventi di riqualificazione e una campagna promozionale adeguata per ridare slancio al turismo religioso, un tempo fiorente. Emblema di questa situazione sono i chioschi chiusi lungo viale Giovanni XXIII, l’abbandono al degrado del maxi parcheggio per pullman turistici approntato per il Giubileo del 2000 e dell’altro parcheggio a ridosso della salita panoramica.