Porta via alcolici dal supermercato In fuga su uno scooter rubato

I carabinieri della stazione di Ardenza hanno denunciato un livornese 33enne, già gravato da precedenti specifici, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto all’interno di un esercizio commerciale e di ricettazione di un ciclomotore. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo sarebbe entrato in un supermercato cittadino e si sarebbe appropriato di alcune bottiglie di alcool puro, per poi oltrepassare la barriera casse senza pagare; una volta fuori, si è allontanato a bordo di uno scooter. Dopo la denuncia del titolare del negozio, sono partite le indagini dei Carabinieri che, grazie alla conoscenza del territorio e con il supporto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione del presunto autore e ad accertare che il motorino usato per la fuga era oggetto di furto perpetrato pochi giorni prima.