Portoferraio, con la moto rubata finisce nel terreno del proprietario

Livorno (Portoferraio), 12 marzo 2024 - Guida un motorino rubato e nel tentativo di fuggire finisce a casa di un familiare del proprietario. I carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno quindi denunciato un 34enne reatino, all’Elba per lavoro, gravemente indiziato di ricettazione in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore Mbk Booster risultato provento di furto.

L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha invertito bruscamente il senso di marcia, sperando di eludere il controllo. Comportamento che non è passato inosservato ai militari che hanno seguito il ciclomotore finché l’uomo non ha abbandonato il mezzo nei pressi di un podere e ha continuato la sua fuga a piedi. L'uomo è stato però raggiunto nei campi dove è stato fermato e identificato. Coincidenza ha voluto che il proprietario del podere è un familiare del proprietario del ciclomotore che lo ha subito riconosciuto, fornendo utili elementi ai militari.

Una volta condotto in caserma per gli adempimenti del caso, il 34enne è stato denunciato per ricettazione. Il ciclomotore è stato invece restituito al legittimo proprietario.

Sempre nell’ambito del medesimo servizio i carabinieri hanno denunciato un 35enne tunisino destinatario di misura di prevenzione del foglio di via da Portoferraio dal settembre scorso che è stato controllato e sorpreso senza una valida giustificazione. Rischia fino a sei mesi di reclusione.