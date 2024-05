Portoferraio, moto contro un muro: due feriti

Isola d’Elba (Livorno), 25 maggio 2024 – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale all'isola d'Elba, in località San Giovanni, nella zona Le Grotte vicino a Portoferraio. Le due persone, una donna di 39 anni e un uomo di 47 anni, erano su una moto che, intorno alla mezzanotte, è uscita di strada in una curva andando a sbattere contro un muro. I due passeggeri, hanno riportato traumi e ferite agli arti. Sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con l'automedica e le ambulanze della Misericordia di Portoferraio e di Porto Azzurro. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.