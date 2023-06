“Praticamente Piazza XX”: tutto il programma delle serate

Livorno, 6 giugno 2023 – “Praticamente Piazza XX Settembre” è la manifestazione che anche quest’anno animerà l’omonima piazza dall’8 all’11 giugno: con spettacoli e incontri con il pubblico denomiati ’Equipaggio misto’ che vedranno la partecipazione dei protagonisti delle gare remiere.

In questo caso la gara abbinata all’evento di piazza XX Settembre è la Coppa Barontini, così come la Coppa Risi’atori si è sposata con la kermesse ’Straborgo’.

Eleonora Zacchi è la direttrice artistica del Centro Artistico Il Grattacielo di via del Platano (ingresso 2 euro), dove si svolgeranno gli appuntamenti di "Praticamente Piazza XX Settembre”, che l’anno scorso hanno avuto come location la piazza di “Canapone” con gran successo di pubblico. Tra le date ricordiamo “Vieni che te le suono” l’8 giugno alle 21.30 con Sergio Sgrilli. Il 10 giugno alle 21,30 ”Katia Beni Show” con Katia Beni. L’11 giugno il talk “Equipaggio misto” ospiterà l’equipaggio femminile dell’Ovosodo che ha vinto la Coppa Risi’atori domenica.

Qualche interrogativo ha suscitato ieri, alla presentazione della manifestazione in Comune, il suo trasloco nella sede del Centro Artistico Il Grattacielo. Non fosse altro perché obiettivo dell’evento "è valorizzare piazza XX – ha detto l’assessore al commercio Rocco Garufo – dove non manca qualche criticità".

A questo interrogativo dei cronisti ha risposto l’assessore alla cultura Simone Lenzi: "Quest’anno per l’aumento dei costi incluso quello dell’energia elettrica abbiamo rinunciato a montare il palco in piazza, ma anche per mancanza di sponsor privati. Non sono mai stati un comunista e non ho mai pensato che dovesse pagare tutto il Comune. Perciò invito le imprese locali a restituire qualcosa alla città sponsorizzando l’iniziativa di piazza XX".

Monica Dolciotti