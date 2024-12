Precipita dal quinto piano, giovane salvata dai vicini dopo un volo di diversi metri

Livorno, 23 dicembre 2024 – E’ precipitata dal quinto piano, ma è miracolosamente riuscita a salvarsi grazie all’aiuto dei vicini, che l’hanno aiutata a tornare in casa dopo che lei stessa si era aggrappata ad un balcone o a una finestra.

Tragedia sfiorata ieri sera 22 dicembre a Livorno, dove una ragazza di 16 anni ha rischiato di morire schiantandosi al suolo. La giovane, per cause ancora da chiarire, è caduta da una finestra della sua abitazione al quinto piano di corso Amedeo. In base a quanto appreso, avrebbe fatto tutto da sola. In ogni caso, la polizia sta indagando.

Quel che è certo è che la 16enne è riuscita, durante la caduta, ad aggrapparsi in qualche modo ad un balcone del terzo piano. I vicini, prontamente intervenuti, l’hanno aiutata a tornare dentro. Soccorsa dai sanitari del 118, avrebbe riportato solo alcune fratture.