Prefetto incontra i Consigli di Zona: “Sicurezza, ambiente e sostenibilità”

Livorno, 18 ottobre 2024 – Non ha sosta l’attività del nuovo Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, che ieri ha incontrato al Palazzo del Governo i referenti dei sette Consigli di Zona della città e il security manager del Comune Giampaolo Dotto.

È stato il primo incontro con i rappresentanti di tutte le zone cittadine, che è servito per avviare con loro un confronto sulle principali tematiche che interessano tutti i quartieri.

Nella riunione si è parlato non solo di sicurezza (tema ’caldo’ da giorni), ma anche di altre questioni.

“Credo molto in questi organismi di partecipazione decentrata – ha sottolineato il Prefetto – perché sono entità intermedie tra le comunità e le istituzioni, non solo quella comunale. Ritengo importante questo incontro, al quale ne seguiranno altri, perché questa forma di ascolto, dialogo e confronto per essere concretamente produttiva deve essere costante nel tempo e attivata ogni volta che ciascuno di noi

ritiene di dover affrontare esigenze e questioni di qualsiasi tipo”. Con i Consigli di Zona ha ribadito il Prefetto “occorre affrontare i temi non solo della sicurezza, ma anche più in generale, della sostenibilità ambientale e socio-economica”.

Ha poi proseguito il Prefetto Dionisi: “Prefettura, Provincia, Comune, in primis, ma anche tutte le altre istituzioni, centrali, regionali e locali devono lavorare

insieme per migliorare gli standard di vita delle comunità. Penso alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, penso alla Asl e all’Ispettorato del lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche e al fondamentale mondo del volontariato, penso alle organizzazioni rappresentative del lavoro e dell’imprenditoria agricola, commerciale, artigianale e industriale”. Il Prefetto è convinto che sia necessario “valorizzare le nostre piazze, le nostre strade, il mercato, le attività commerciali di prossimità, attraverso un lavoro serio, che non cerchi sponde mediatiche solo allarmistiche, ma che denunci le criticità attraverso proposte concrete e sostenibili”.

Il riferimento, quando il Prefetto parla di “sponde mediatiche solo allarmistiche” farebbe pensare alla nota trasmissione ’Fuori dal Coro’ di Mediaset? Mercoledì sera ha mandato in onda un servizio sulla situazione dello spaccio e della sicurezza nel quartiere Garibaldi, dove la troupe Mediaset, accompagnata dal consigliere comunale Alessandro Perini (Fratelli d’Italia), ha subito minacce e aggressioni da spacciatori e tossici (prontamente identificati e denunciati dalla polizia) . Una situazione allarmante che residenti e negozianti vivono ogni giorno, per la quale il Prefetto ha fatto predisporre operazioni “ad alto impatto” che “proseguiranno a oltranza” ha assicurato il Prefetto.

Monica Dolciotti