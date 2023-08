Prende fuoco una barca, terrore in mare a sud della Gorgona: salve nove persone, fra cui tre bambini

Livorno, 10 agosto 2023 – Terrore in mare a quattro miglia a sud dell’isola di Gorgona. Una barca di circa 13 metri con nove persone a bordo, fra cui tre bambini, ha improvvisamente preso fuoco mentre stava veleggiando.

Immediato l’sos lanciato da bordo e subito sono scattate le operazioni di soccorso da parte della guardai costiera e dei vigili del fuoco.

La barca in fiamme

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Le nove persone a bordo si sono messe in salvo sulla zattera di salvataggio e sono state poi recuperate dalla motovedetta della Capitaneria di porto che le ha riaccompagnate al porto turistico di Marina di Pisa, da dove erano salpate per una giornata in mare.

Stanno tutte bene. In attesa di giungere sul luogo dell'incendio, la Capitaneria ha dirottato sul posto una barca da diporto che era nelle vicinanze, per un primo soccorso.