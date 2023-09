Processo alluvione, Nogarin unico imputato: udienza rinviata al 13 ottobre

Livorno, 15 settembre 2032 – L'udienza che si sarebbe dovuta tenere oggi 15 settembre per il processo per l'alluvione di Livorno del settembre 2017, in cui è unico imputato l'ex sindaco Filippo Nogarin, è stata rinviata al 13 ottobre.

In udienza era prevista la discussione dell'avvocato difensore Sabrina Franzone che, secondo quanto appreso, ha chiesto un differimento per motivi familiari.

In requisitoria i pm Sabrina Carmazzi e Antonella Tenerani avevano chiesto quattro anni di condanna per l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin, eletto con M5s, l'unico imputato nel processo con l'accusa di omicidio colposo plurimo. Nell'alluvione della notte del 10 settembre 2017 morirono otto persone.