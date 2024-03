Vigili del fuoco mobilitati: “A rischio la risposta alle emergenze”

Livorno 19 marzo 2024 - Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno faticano a mettere insieme le squadre per gli interventi di emergenza. Spesso per farlo sono costretti a rinunciare a riposi e ferie. Questo perché gli organici sono in forte sofferenza. Al personale che va in congedo per limiti di età non si dà adeguato rimpiazzo con i nuovi assunti.

Gli organici all'osso vanno a danno anche della formazione del personale. Tutto questo è molto altro è stato riferito dai rappresentanti sindacali di categoria Conapo, Cisl, Uil, Cgil e Usb nell'incontro con il Prefetto di Livorno la mattina di martedì 19 marzo.