Livorno, 17 maggio 2024 – Provoca un incidente con lo scooter e scappa. È successo stamani tra via Verdi e via San Carlo.

In base alle prime informazioni, il motorino che proveniva da via San Carlo non avrebbe rispettato lo stop colpendo l’altro scooter che arrivava da via Verdi.

Entrambi i conducenti sono caduti a terra. Lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118. Sentite le sirene dell’ambulanza però il conducente del mezzo che avrebbe provocato l’incidente è scappato. Probabilmente lo scooter che stava guidando era stato rubato. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.