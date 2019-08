Livorno 22 agosto 2019 - Operazione 'Pulizia Molo Novo 2'. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Pirati della Plastica, Sons of the Ocean, Reset e AcchiappaRifiuti. Giovedì 29 agosto alle 15.30 con ritrovo e partenza dai Piloti (all'interno porto prima dello Yatching Club), prenderà il via la seconda spedizione per la raccolta dei rifiuti abbandonati al Molo Novo, però sul lato che guarda al mare aperto.

Il trasferimento al Molo Novo avverrà a bordo di imbarcazioni, ma ci sarà posto solo per 40 volontari. Per le 19.30 è previsto al Circolo Nautico Orlando, accanto Yatching club (su prenotazione) l'aperi cena al costo di 9 euro. Chi vorrà aderire a questo invito, dovrà dotarsi di guanti ( non in lattice usa e getta), acqua (non in bottiglie di plastica), calzature adeguate a camminare sugli scogli e documenti d'identità. Non potranno partecipare più di 40 volontari.

A tutti i volontari verrà offerta la possibilità di tesserati a Reset per avere la copertura assicurativa in caso di infortunio e per responsabilità civile. Il costo: 10 euro. Darà il diritto di partecipare a tutti gli eventi per un anno. In alternativa verrà fatta firmare una liberatoria. Per evitare ritardi vien raccomandaTo di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo.Possibilità di parcheggio gratuito in zona.

Per informazioni e conferme contattare, o inviare un messaggio whatsapp con nome e cognome al numero 335-5614436 entro e non oltre mercoledì 28 agosto. Possono partecipare anche i minori ( età minima consigliata 14 anni) solo se accompagnati dai genitori.

