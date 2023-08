Livorno, la protesta contro i bus dei crocieristi: “Vanno spostati, affumicano il centro”

Livorno, 25 agosto 2023 – “Spostare sul porto i bus che accolgono i crocieristi in piazza civica a Livorno. Restano fermi con il motore acceso per ore e creano un grave problema di inquinamento”. A dirlo è l’Associazione Porto Pulito, che ha promosso una manifestazione contro i tanti bus che ogni giorno portano in varie città toscane coloro che scendono dalle love boat che attraccano in porto a Livorno.

Un momento della manifestazione (Foto Novi)

Secondo l’Associazione questi pullman infrangono la legge, rimanendo accesi in attesa dei turisti per, in estate, lasciare accesa l’aria condizionata e accogliere i visitatori nella maniera migliore sul bus. Una abitudine che secondo l’associazione stessa crea gravi problemi di inquinamento, in una stagione di fortissima ripresa delle crociere stesse.