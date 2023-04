Quaranta chili di alimenti scaduti in un altro bar-pasticceria di Livorno: sequestro e maxi multa al titolare

Livorno, 13 aprile 2023 – Un altro bar/pasticceria sanzionato dai carabinieri del Nas a Livorno.

I militari hanno sequestrato 40 chilogrammi di alimenti vari in un locale di cui non è stata comunicata altra indicazione. I militari hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano presenti vari tipi di prodotti alimentari (farina integrale, zucchero di vari tipi e formati, marmellata e frutta secca) riportanti in etichetta la data di scadenza e il termine minimo di conservazione oltrepassato di validità.

Disattese così dal titolare le procedure del manuale di autocontrollo, che prevede il ritiro dei prodotti non conformi.

Al titolare dell’esercizio, un 50enne livornese, oltre al sequestro degli alimenti per un valore stimato di 400 euro, è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e sono state informate le autorità competenti in materia.

Prima di Pasqua era stata sequestrata cioccolata non conforme in un altro bar-pasticceria di Livorno, sempre da parte dei carabinieri del Nas.