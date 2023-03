Quel traliccio fa paura: esposto dei residenti e indagine della Municipale

Il traliccio via del Poggio a Montenero

Livorno, 7 marzo 2023 – I residenti di Montenero tornano alla carica per chiedere la demolizione del traliccio che svetta sul colle di via del Poggio. "Al civico 25 su un’area privata, la società Srt Servizi Radio Telecomunicazioni di Pistoia – raccontano i residenti della zona – ha innalzato nel 2014 questo traliccio al quale sono attaccate una serie di antenne. Il problema consiste nel fatto che quando il traliccio è stato allungato di 10 metri (ha così raggiunto l’altezza di 40metri) per l’installazione del ripetitore 5G Iliad nell’aprile 2022, qualcuno è andato a fare verifiche ed è venuto fuori (sono intervenuti più studi legali) che ci sarebbero delle presunte irregolarità amministrative in relazione al traliccio stesso".

Il traliccio via del Poggio a Montenero

Dopo queste verifiche è stato inviato da alcuni cittadini della zona un esposto alla polizia municipale e al Comune, per cui è partita una indagine della Municipale con sopralluoghi e acquisizione di atti. La comandante della Municipale, Annalisa Maritan, conferma: "Sono stati fatti sopralluoghi e sono stati acquisiti gli atti della pratica che riguarda l’autorizzazione del traliccio di via del Poggio. Il lavoro è terminato e tutto è stato passato alla Procura".

Già nel 2016 furono raccolte e depositate 400 firme in Comune, Procura e carabinieri. Andando indietro nel tempo, su questo terreno di via del Poggio c’era già un traliccio di poco meno di 30 metri della Srt, demolito nel 2014 in seguito a un provvedimento del Comune per abusivismo. Il tralliccio era stato eretto decenni prima, quando l’area era dei Vallombrosani, passata poi a un privato di Pistoia a fine 2021.

"La Srt dopp avere ottemperato alla notifica del Comune di inizio di procedura di repressione dell’abuso edilizio – ricordano i residenti – ne fece erigere un altro poco più in là, con una base in cemento sempre nel 2014. Ma anche per questo parrebbe che sussistano delle irregolarità. Noi ci aspettiamo che sia demolito. Altrimenti agiranno in tutte le sedi competenti". I cittadini contestano il fatto che il traliccio "abbia deturpato un ‘area sottoposta a 4 vincoli: idrogeologico, sismico, storico-ambientale e paesaggistico".

Monica Dolciotti