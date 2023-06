Quercianella, record di divieti di sosta: ben nove cartelli in una strada (chiusa) di 30 metri

Quercianella (Livorno), 1 giugno 203 – Da un nostro lettore, Andrea Melosi, riceviamo e volentieri pubblichiamo, la fotografia e la segnalazione qui di seguito.

“A Quercianella qualcuno sta pensando di fare domanda per entrare nel Guinness dei Primati e ci sono buone possibilità di inserimento. Il motivo? In vista del prossimo mercatino estivo settimanale, in piazza Giovanni Fattori, solerti e generosi operai della ditta appaltatrice cui il Comune ha affidato compiti di segnaletica stradale, senza andare tanto per il sottile hanno installato ben 5 cartelli di divieto di sosta nella breve via Pietro Nardini, strada chiusa dove già da diversi mesi è in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati segnalato da 3 cartelli (o meglio 4 perché uno è “appiccicato” alla recinzione di una villa e si nota poco), scelta comunque da molti ritenuta discutibile o quantomeno da ridimensionare per la presenza in detta strada della scuola d’infanzia e del Centro socio culturale. In totale, quindi, in via P. Nardini a Quercianella si contano 9 cartelli di divieto di sosta in circa 30 metri di strada. Se non è record questo…”