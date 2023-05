Raccolta dei rifiuti organici, potenziato il servizio estivo: tre passaggi a settimana

Livorno, 31 maggio 2023 – Aamps conferma che il servizio di raccolta “porta a porta” dell’organico rivolto alle utenze domestiche che utilizzano i mastelli di colore marrone risulterà potenziato per tutto il periodo estivo prevedendo dal 1° giugno al 31 agosto 3 passaggi settimanali (anziché 2 come previsto nel periodo invernale).

Ecco il dettaglio con i giorni indicati per il terzo passaggio dell’organico suddivisi per zona:

AREA SAN JACOPO-MARRADI (ZONA VERDE): Raccolta: sabato pomeriggio, Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di sabato.

AREA ARDENZA-LA ROSA (ZONA ARANCIO): Raccolta: domenica mattina, Esposizione mastello: tra le ore 21.00 di sabato e le ore 5.00 di mattina.

AREA LIVORNO SUD (ZONA BLU e ZONA BLU TARIP) Raccolta: lunedì pomeriggio, Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di lunedì.

AREA VITTORIA-STAZIONE-ZOLA (ZONA GIALLA): Raccolta: sabato pomeriggio, Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di sabato.

AREA LIVORNO NORD e AREA LIVORNO NORD LA VENEZIA (ZONA ROSSA): Raccolta: lunedì mattina, Esposizione mastello: tra le ore 21.00 di domenica e le ore 5.00 di lunedì

AREA LIVORNO EST (ZONA INDACO): Raccolta: domenica pomeriggio, Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di domenica.

AREA PICCHIANTI-PORTA A TERRA (ZONA VIOLETTO): Raccolta: giovedì pomeriggio, Esposizione mastello: tra le ore 7.00 e le ore 12.00 di giovedì.

È possibile verificare il giorno in cui è previsto il terzo passaggio dell’organico attraverso il portale web inserendo il proprio indirizzo nella sezione “Servizi di zona”: https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php

Aamps precisa che per le utenze domestiche che utilizzano i cassonetti condominiali, così come per i residenti delle aree Centro allargato e Pentagono e tutti gli esercenti, le modalità di raccolta rimarranno invariate.

Per ulteriori informazioni: call center 800-031.266, [email protected], www.aamps.livorno.it, facebook-APP (“AAMPS Livorno”).