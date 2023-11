Paura a Livorno: furto in negozio con i commercianti dentro

Livorno, 18 novembre 2023 – Paura a Livorno nella mattina di sabato intorno alle 10.30. Un paio di persone sono entrate dentro un negozio di ottica per rubare.

Approfittando di un momento di distrazione dei commercianti hanno messo le mani dentro la cassa per portare via i soldi. Sono stati gli stessi commercianti ad accorgersi di cosa stava accadendo.

E’ stato dato l’allarme e nel giro di pochissimo sono arrivati i carabinieri con tre auto, più una pattuglia di finanzieri. Le forze dell’ordine sono così riuscite a bloccare le due persone. Si tratta di un ragazzo nordafricano e di una ragazza italiana.

Grande spavento in zona, con molti curiosi che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. Via Grande era già affollata in una giornata dedicata allo shopping in questi giorni di Black Friday.