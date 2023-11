Rapina donne anziane, arrestato ragazzo di 19 anni

Piombino (Livorno), 22 novembre 2023 – Rapine e furti. Nel mirino del 19enne, arrestato questa mattina dai carabinieri, donne anziane. In particolare il giovane, spiega l'Arma in una nota, è «gravemente indiziato di essere l'autore di tre gravi rapine e un furto in abitazione» nonché «indagato per ulteriori due rapine, di cui una tentata, commesse» a Piombino «in danno di donne anziane tra l'1 e il 10 novembre».

Tra le vittime anche una 91enne bloccata e immobilizzata per pochi euro e una 89enne che, «dopo essere stata strattonata con forza, cadeva riportando fratture multiple per le quali è tuttora ricoverata» all'ospedale di Livorno.