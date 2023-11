Rapinatore nel supermarket bloccato dal vigilante, ma riesce a divincolarsi e scappa

Piombino (Livorno), 19 novembre 2023 – Nuova rapina a Piombino da parte dello stesso ragazzo che qualche giorno fa ha mandato all’ospedale una novantenne. Ieri ha colpito all’interno del Penny Market di via Sardegna.

E’ di nuovo purtroppo fuggito, malgrado il vigilante per un momento sia riuscito a bloccarlo.

Ad assistere alla scena numerosi testimoni. Il ragazzo - da una prima ricostruzione - si trovava all’interno del supermercato e quando ha notato un carrello con sopra un marsupio di un signore che stava facendo la spesa e che lo aveva lasciato per qualche secondo incustodito, non ci ha pensato un attimo: lo ha afferrato ed è scappato scagliando oggetti contro chi o inseguiva.

La scena è stata vista da molte persone, ma soprattutto dal vigilante del Penny che ha tentato di fermare il ragazzo prendendolo per il cappuccio del giaccone. Ma purtroppo nella colluttazione, il cappuccio si è sganciato e il rapinatore è fuggito.

Pochi dubbi che si tratti della stessa persona che ha rapinato alcune donne e soprattutto la novantenne in via Roma. In molti lo hanno riconosciuto, non hanno dubbi sull’identità. Il gip di Livorno ha sulla sua scrivania numerosi fascicoli a carico di questo soggetto socialmente pericoloso. E da ieri ha anche un’altra denuncia. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri.

C’è attesa per gli eventuali provvedimenti restrittivi che potrebbero arrivare a carico del ragazzo, nelle prossime ore. Solo alcuni giorni fa si era tenuta un nuova manifestazione in piazza per denunciare la paura dei cittadini, una sorta di richiesta di aiuto.

E in quell’occasione il sindaco aveva annunciato il via ad un servizio di sorveglianza attivo dal 24 novembre fino all’8 gennaio che opererà nel tardo pomeriggio e in orario serale, con un’estensione oraria più ampia nei festivi e prefestivi. La vigilanza privata predisposta dal Comune si affiancherà all’attività svolta dalla polizia municipale e forze dell’ordine.

