Revisioni scadute, guida senza patente, veicoli privi di assicurazione: raffica di sanzioni

Piombino (Livorno), 15 aprile 2023 – Con dieci sanzioni per violazioni di norme del codice della strada, un denunciato e due segnalati alla prefettura si è concluso l'ultimo controllo disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Livorno e realizzato dai militari della Compagnia di Piombino.

L’esito è stato significativo dal punto di vista delle sanzioni elevate e, diciamocelo, sinceramente preoccupante per il fatto che ancora una volta molte persone sono state sorprese a commettere infrazioni anche gravi al codice della strada.

I verbali

I servizi di pattuglia hanno visto impegnati tutti i militari delle stazioni del Piombinese e della Val di Cornia e dell'aliquota Radiomobile della Compagnia. Nel corso dei numerosi posti di blocco sono state controllate 149 persone e 96 veicoli. Elevate, come detto, 10 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, due per revisione scaduta, una per guida senza patente ed un'ulteriore per veicolo senza copertura assicurativa.

E’ stata contestata anche una sanzione a un giovane sorpreso a percorrere il centro di Piombino trasportando un amico minorenne su un monopattino elettrico.

Nel corso dei controlli, inoltre, un 23enne campigliese è stato sorpreso a San Vincenzo con 0,32 grammi di hashish mentre era alla guida di uno scooter. Oltre al ritiro della patente, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Droga e armi

Sempre a San Vincenzo, una 37enne piombinese, nei pressi della pineta in via della Principessa, è stata trovata in possesso di 0,22 grammi di eroina e segnalata come assuntrice alla Prefettura di Livorno.

Infine, un 40enne è stato trovato illegalmente in possesso di un coltello a scatto. L'arma, di lunghezza complessiva di 20,5 centimetri, con lama da 9,5 centimetri seghettata da un lato, era nell'abitacolo dell’auto, immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo. Per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura e l'arma è stata sequestrata.