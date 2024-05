Riapre piazza Carducci restaurata. Anche un castello per i bambini

Cecina, 17 maggio 2024 – Lunedì 20 , alle 11,30, Piazza Carducci (il Prato) sarà restituita alla città con una cerimonia presieduta dal Commissario Straordinario del Comune di Cecina, Vincenza Filippi. Nel 2021 l’Amministrazione Comunale presentò la domanda per l’ottenimento dei contributi che furono assegnati a Comune per 630mila euro per il progetto denominato ’Riqualificazione centro urbano – Intervento Piazza Carducci’, che prevedeva una spesa complessiva di 900mila euro. I lavori, iniziati nel 2023, stanno volgendo al termine in questi giorni con oramai solo attività di rifinitura e di messa a punto, mentre è in corso l’intervento di consolidamento e riqualificazione della ex sede comunale “Villa Flora”.

Il progetto di Piazza Giosuè Carducci ha posto attenzione alla riqualificazione funzionale in termini di inclusività e di miglioramento qualitativo. La piazza è tra le più importanti aree ricreative del Comune di Cecina; inserita nel tessuto urbano del centro cittadino con uno stretto legame tra vicolo San Giuseppe, Piazza della Chiesa, Piazza Guerrazzi, sino a Piazza Gramsci, di fronte alla stazione ferroviaria. La riqualificazione architettonica degli spazi ha guardato al benessere complessivo per la collettività. Sono stati realizzati aree lettura e spazi dedicati ai bambini con arredi e giochi inclusivi, distribuiti sul lato est.

Nell’area centrale della piazza, ribattezzata anni fa anche come “Piazza dei Bambini”, è stato collocato un divertente castello suddiviso in alcune strutture, ognuna adatta a varie fasce d’età. Ad arricchire il contesto architettonico anche una fontana con giochi d’acqua e di colori, in orario notturno. Alcune panchine sono state collocate nei punti strategici e nella parte sud sono stati posizionati dei tavoli inclusivi per consentire ai fruitori di vivere al meglio la rinnovata piazza. Alesandra Aliboni, candidata della lista Palazzi Viva però accusa: "Non tutti i giochi sono inclusivi per i disabili e anche i tavoli".