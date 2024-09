Insegnante muore a 52 anni. “Ha lasciato bellezza in tutti”

Piombino (Livorno), 30 settembre 2024 – Addio a Riccardo Pocci, insegnante d’arte scomparso a 52 anni. “Ci ha lasciato troppo presto, troppo giovane per dover abbandonare la sua famiglia, i suoi cari, i suoi amici - è la riflessione social del Comune di Campiglia Marittima - Ha segnato una traccia di bellezza nel senso più ampio del termine in ognuno che ha incontrato”.

Artista di cultura e talento, appassionato ricercatore in arti figurative e grafiche. Nato a Piombino nel 1972, nel 1990 consegue il diploma di Maestro d’arte all’Istituto statale di Pisa. Nel 1997 si diploma in pittura all’Accademia di belle arti di Firenze. Nel 2002 il Dottorato in estetica e teoria delle arti all’Università Nazionale di La Plata, a Buenos Aires. Espone in tutta Europa: Roma, Milano, Berlino, Praga, Parigi, Londra, Marsiglia, Berna, Zurigo.

“Anche Campiglia ha ospitato sue mostre al Palazzo Pretorio e al teatro Concordi. La sindaca, la giunta e l’amministrazione lo ricordano e si stringono alla famiglia”. Condoglianze e un pensiero affettuoso anche dai Licei Leon Battista Alberti di Piombino: “In questi anni hai portato nella nostra scuola la tua passione per l’arte, la tua competenza, la tua umanità. Grazie a te i nostri alunni hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con artisti di fama nazionale e internazionale, attivando collaborazioni importanti e partecipando a progetti innovativi - dicono dalla scuola - Ma soprattutto hai sempre regalato un sorriso a chi incontravi nei nostri corridoi. Un sorriso buono che riusciva a risvegliare, anche in chi l’aveva smarrita, la fiducia in se stesso e nelle proprie potenzialità. Grazie di cuore da tutti noi. I docenti, la segreteria, l’amministrazione dei Licei Leon Battista Alberti”.