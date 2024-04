Rifiuti in strada, beccati i responsabili

Livorno, 12 aprile 2024 – Ancora livornesi incivili. Città sporca? Se c’è chi abbandona in strada sacchi di immondizia, certo che è sporca. Ma, per fortuna, c’è sempre chi denuncia simili comportamenti e permette di incastrare i responsabili. E’ quanto accaduto ieri mattina in via Malta, la strada davanti ai Bagni Pancaldi.

Gli abitanti e gli esercenti ieri mattina hanno trovato una sorpresa poco gradita uscendo dalle abitazioni e alzando le saracinesche dei negozi. All’angolo della strada e a ridosso del parcheggio delle biciclette erano infatti presenti numerosi sacchi contenenti rifiuti indifferenziati abbandonati e in parte risultati già preda dei gabbiani.

Tramite il numero verde di AAMPS (800-031.266) hanno attivato gli Ispettori Ambientali che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del deplorevole gesto che stava perfino causando condizioni di scarsa igiene e decoro. Il tutto mentre i residenti contestavano simili comportamenti da parte di chi vive il quartiere.

Sono state così immediatamente individuate due utenze domestiche sanzionabili ai sensi del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Al termine dell’operazione l’area è stata pulita dall’Operatore di Quartiere.

Andrea Valenti, responsabili ispettori ambientali di Aamps: "C’è arrivata una segnalazione di cittadini ed esercenti particolarmente accorti e solerti nel collaborare con noi, abbiamo trovato una condizione piuttosto indecorosa con abbandono di numerosi sacchi che si presume sia avvenuto nel corso della notte. Gli ispettori ambientali sono intervenuti e hanno individuato gli autori di questo deplorevole gesto". Aggiunge "Il presidio da parte dell’azienda è massimo. Gli operatori stanno lavorando alacremente per individuare i responsabili di simili scempi, che avvengono in molti quartieri della città, con il supporto della Polizia Municipale per il decoro e l’igiene di Livorno".

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it mentre per quelle relative agli abbandoni dei rifiuti si può scrivere a info@aamps.livorno.it oppure contattare il numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.