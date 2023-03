Rigassificatore di Piombino: clicca e guarda dove si trova in questo momento la nave “Golar Tundra”

La Golar Tundra

Livorno - Rigassificatore di Piombino: per seguire la navigazione della "Golar Tundra" in tempo reale, CLICCA QUI sulla mappa di MarineTraffic. Potrai vedere dove si trova in questo momento la nave Snam digitando nella barra delle ricerche Golar Tundra Lng Tanker, poi e Latest position nella finestrella azzurra in alto a destra.