“Rigassificatore, nessuna decisione è stata presa sulla collocazione della nave dopo i tre anni a Piombino”

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Roma, 10 marzo 2023 - "Nessuna decisione è stata presa, né sono in corso valutazioni tecniche sulla collocazione della nave rigassificatrice Golar Tundra dopo la sua permanenza per non più di tre anni a Piombino. Ogni scelta sarà concordata con le Regioni e con le amministrazioni locali”.

E’ quanto dichiara il Ministero dell'ambiente in una nota diffusa ieri mattina con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A margine della riunione del Consiglio regionale, Giani aveva detto: “So che Snam si sta indirizzando su soluzioni che, proprio per preservare il carico di dialettica che si è accumulato sulla questione del rigassificatore a Piombino, portino la nave rigassificatrice sull’Adriatico”.

La nave rigassificatrice Golar Tundra è in viaggio verso Piombino, dove dovrà restare tre anni e poi, come da impegni sottoscritti, dovrà andarsene. Dove, lo ufficializzerà Snam tra 20 giorni. Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, dopo le dichiarazioni di Giani era stato chiaro: “Fino ad oggi il governo non ha contattato né Comune né Regione, quindi o il tema non si pone, come continuo a ritenere, o siamo davanti a un Governo che non ha alcun rispetto dei territori. Ravenna valuta sempre i progetti nel merito, ma vorrei che fosse chiaro a tutti che, proprio per questo, pretende rispetto”. “Esprimiamo sin d'ora la nostra contrarietà a ogni eventuale proposta di trasferimento di un secondo rigassificatore di fronte alle coste ravennati – dichiara Ravenna Coraggiosa - per evidenti ragioni di equilibrio territoriale e perché tale ipotesi aumenterebbe considerevolmente gli indici di rischio e l'impatto ambientale”.

Il tutto mentre Piombino si sta preparando ad accogliere la grande manifestazione nazionale contro i rigassificatori e le fonti di energia fossili in programma sabato 11 marzo.