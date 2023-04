Rigassificatore, ora è ufficiale: concessa l’autorizzazione

Livorno, 27 aprile – Si è svolta oggi la Conferenza dei servizi per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio del rigassificatore con il Comune di Piombino che ha confermato il proprio parere negativo.

La Conferenza si è conclusa con il rilascio di un parere positivo, che tuttavia non mette fine al procedimento, dato che manca ancora il parere definitivo del Comitato tecnico regionale.

Durante la seduta di oggi il Comune di Piombino ha espresso nuovamente "la propria ferma e incondizionata contrarietà all'autorizzazione, mancando, tra l'altro, oltre al parere definitivo del Ctr anche il progetto della nave Golar Tundra, così come modificata a seguito dei lavori svolti a Singapore".

"Abbiamo ribadito e confermato la posizione di contrarietà del Comune a questo progetto, la cui sicurezza è dubbia ogni giorno di più - commenta Francesco Ferrari, sindaco di Piombino - Così come molto dubbio è il percorso amministrativo che va dritto, purtroppo, verso l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto".

Il Comune di Piombino - come già contestato al Tar del Lazio nel ricorso per motivi aggiunti - ha inoltre espresso parere negativo alla modifica dei valori limite di emissione in atmosfera per alcuni inquinanti - con particolare riferimento al monossido di carbonio - stabiliti per la nave nella seduta di gennaio che, su richiesta di Snam, "sono stati oggi aumentati sensibilmente, in violazione di tutta la normativa di settore".