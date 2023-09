Violenta rissa all’Elba durante party in discoteca, cinque denunciati

Portoferraio (Isola d’Elba), 6 settembre 2023 – Cinque giovani sono stato identificati e denunciati dai carabinieri di Portoferraio per la rissa scoppiata lo scorso 20 luglio sulla terrazza di una discoteca di Capoliveri.

Nel corso della violenta lite, un ragazzo, già steso a terra, venne colpito con un calcio al volto; episodio immortalato in un video che fece il giro della rete. Dopo un mese di indagini, condotte dagli uomini del Norm di Portoferraio, i cinque presunti responsabili sono stati identificati: quattro di Porto Azzurro e uno di Portoferraio, alcuni dei quali con precedenti per fatti simili, tutti di età compresa fra i 20 e i 25 anni. Per loro l'accusa è di rissa aggravata dalle lesioni e dai futili motivi, con pene che possono raggiungere i sei anni di reclusione. Per tutti è scattata anche la misura di prevenzione del divieto di accesso e stazionamento al locale per un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi, emessa su proposta dei carabinieri.

Le indagini dei militari si sono poi allargate ed hanno permesso di appurare anche alcune violazioni amministrative a carico dell'agenzia a cui era stata affidata la sicurezza nel locale, con sanzioni per oltre 3mila euro poiché un addetto alla sicurezza non era iscritto all'albo provinciale della prefettura.