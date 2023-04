Rissa fra nordafricani in centro a Livorno, tensione nel giorno di Pasqua / Video

Livorno, 10 aprile 2023 – Nel pomeriggio di domenica 9 aprile nel giorno di Pasqua, in pieno centro a Livorno, in via dei Cavalieri, una traversa di via del Giglio, alcuni nordafricani si sono affrontati in mezzo alla strada incuranti delle decine di testimoni.

La situazione è andata degenerando fino alle minacce di sparare. I passanti allarmati hanno chiamato il numero delle emergenze 112 e sul posto sono intervenuti più pattuglie delle volanti. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma.

Sui social sono stati diffusi i filmati della lite nei quali si sente distintamente un uomo che grida "ti sparo” più volte e voci concitate di una donna terrorizzata.

A poca distanza da via dei Cavalieri, in via Buontalenti, nel settembre 2021 ci fu uno scontro cruento tra tunisini (una quarantina) arrivati anche da fuori Toscana, da Bergamo, per un regolamento di conti. Furono trovati una pistola e un machete in strada.

Monica Dolciotti