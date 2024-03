Livorno, furiosa rissa in piazza Garibaldi, “Sembrava un ring”

Livorno, 15 marzo 2024 – Furiosa rissa in piazza Garibaldi a Livorno. Con diverse persone intorno ai due contendenti, entrambi stranieri. “Era come un ring”, raccontano i testimoni che hanno assistito alla violenta lite poi degenerata.

Polizia in piazza Garibaldi

Accade nel pomeriggio di venerdì 15 marzo. Il primo intervento è stato della Guardia di Finanza. Una pattuglia si è avvicinata notando quanto stava accadendo ed è quindi intervenuta separando le due persone che litigavano.

Il capannello di persone che si era formato si è quindi via via allontanato. Poi l’arrivo di 118 e dei rinforzi, con polizia e carabinieri sul posto. Sono stati minuti di paura, di grande trambusto nella zona. Le due persone non hanno riportato ferite gravi. Si cerca di capire adesso cosa abbia scatenato tanta violenza.