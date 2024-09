Eventi contro risse e spaccio: “Resistiamo ma ci sentiamo soli”

Livorno, 19 settembre 2024 – “Noi resistiamo, facciamo rete per portare sempre persone nuove, cittadini ma anche forestieri, in questo bellissimo e storico quartiere di Livorno. Ma siamo soli, troppo spesso gli investimenti si fanno in altri rioni. Così ci inventiamo delle iniziative di promozione tra esercenti, contro lo spaccio e il degrado”. Fabrizio Razzauti è pronto a festeggiare con un evento speciale i cinque anni della sua galleria Extra Factory – ricavata nell’ex tipografia di famiglia – incastonata in via della Pina d’Oro, zona ’rossa’ a due passi da piazza Garibaldi, sempre più spesso oggetto dei controlli delle forze dell’ordine.

“Il nostro è un quartiere simbolo, ecco perché insieme al Frankie Pub e a due locali (ristorante La pina d’oro e pizzeria Dieci più dieci) continuiamo ad andare “in direzione ostinata e contraria“, pur se in mezzo a tante chiusure di attività che gettano la spugna”, spiega Razzauti che fa riferimento al trasferimento dello storico negozio di biancheria Dei in via Magenta dopo decenni. “Pur essendo nel cuore pulsante del centro siamo percepiti quasi come una periferia, una retrocessione inspiegabile rispetto al passato, quando la zona era conosciuta per essere un assoluto polo di attrazione – aggiunge il fotografo – Ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, però a un certo punto la forza di volontà non basta più. Ad ogni modo, gli eventi che stiamo organizzando, ormai tantissimi nel tempo e che sono proiettati anche nel prossimo futuro, ci premiano. Basti pensare che per l’iniziativa dedicata a Piero Ciampi, “In-Ciampi di fotografia“, c’è stata una grande affluenza da tutta Italia e abbiamo ricevuto 170 foto”.

Adesso Extra Factory è pronta ad accendere nel weekend le sue luci fino a sera con uno speciale evento, che ha il sapore di un progetto di rilancio: “Ai nastri di partenza una nuova edizione di “Cornici in cerca d’autore“, in cui gli artisti vengono in galleria e trovano una sorta di mostra di cornici vuote, che attendono solo l’opera d’arte perfetta – spiega – Dalle 10 alle 13 e poi dalle 17 alle 20 sia sabato che domenica saremo aperti e anzi invitiamo tutta la cittadinanza non solo a questo ma anche ai prossimi eventi che hanno anch’essi l’obiettivo di allontanare malintenzionati e spacciatori da questo angolo-gioiello. Ogni 15 giorni ospiteremo una mostra nuova, molte delle quali saranno personali. E a novembre un evento clou legato alla fotografia: “Gravitat“, quando per 7 giorni accoglieremo artisti da tutta Italia per esporre le loro opere. Un circuito virtuoso, gli ospiti si tratterranno almeno 2-3 giorni a Livorno e ci sarà occasione di offrire loro la nostra città. E il nostro quartiere, naturalmente. Che è bellissimo e va rilanciato”.

Irene Carlotta Cicora