Roberto Giordano al ’Solvay’ Concerto del celebre pianista

Al teatro Solvay il concerto del pianista Roberto Giordano (foto) organizzato dal Rotary club Rosignano Solvay, con il supporto del Comune ed il patrocinio del governatore del Distretto Rotary 2071 Nello Mari. Un concerto ed una conviviale per raccogliere fondi a favore di progetti di servizio Rotariani. A questi eventi, aperti alla cittadinanza, parteciperanno tutti i Rotary Club dell’Area Tirrenica 3 ed altri Club del Distretto Rotary 2071.

L’appuntamento è per giovedì 16 marzo alle ore 18.30. Il pianista Roberto Giordano, di fama internazionale, si esibirà in un concerto con musiche di Mendelssohn e Chopen. A seguire, gli interessati potranno partecipare alla cena conviviale organizzata alle ore 20 al ristorante 4Con lo storico stabilimento Canottieri Solvay, con il supporto dell’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano Solvay.

L’iniziativa dei Rotary Club ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per il Progetto Briciola dell’Associazione Giubbe Verdi (Ippoterapia per ragazzi disabili) e per il Progetto CUAAM - Medici con l’Africa relativo alla realizzazione di una sala chirurgica all’ospedale di Wolisso in Etiopia.

Per i biglietti 0586 728282, per la cena 0586 728282-264.