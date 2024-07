Rod Stewart all’Isola d’Elba. La passeggiata a Portoferraio con famiglia e amici

Portoferraio (Livorno, 9 luglio 2924) – All’isola d’Elba continua la sfilata di vip e milionari da tutto il mondo a bordo delle loro lussuose barche. Ieri (8 luglio 2024) poco prima di mezzanotte l’inconfondibile ciuffo platino di Rod Stewart è stato avvistato lungo la darsena di Portoferraio. La mitica superstar del rock’n roll, in barba ai suoi 79 anni, è sbarcata dallo yacht in forma smagliante.

Rod Stewart a passeggio a Portoferraio

Stewart ha passeggiato sul lungomare della Calata Mazzini con il figlio diciottenne Alastair, la terza moglie - la modella Penny Lancaster - e un gruppo di amici (il cantante ha avuto 8 figli da 5 madri diverse, nonché 3 mogli). ‘Rod the mod’, ovvero Rod il ribelle, come è stato soprannominato per via della sua verve, frequenta da sempre l’isola toscana e in particolare Portoferraio dove è venuto anche nel 2022. Anche questa volta, fresco del concerto del 7 luglio scorso al Summer Festival di Lucca - unica data italiana del suo tour - si è ritagliato uno spazio per una vacanza in barca nei nostri mari.

L’inconfondibile voce roca del rock, che riempie ancora i suoi concerti con un pubblico di almeno due generazioni, nella sua stellare carriera ha venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo, è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, ha vinto un grammy award nel 2004 e cavalcato le classifiche delle top ten con grandi successi come Maggie May, Stay with me, Every picture tells a story, Hot legs, Da Ya Think I’m Sexy?. Il suo patrimonio è stato valutato 215 milioni di sterline dalla Sunday Times Rich List del 2022. Nel 2016 è stato ufficialmente nominato Cavaliere di sua Maestà dal principe William.

Valerie Pizzera