Macchine fotografiche professionali rubate, due denunce a Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno), 12 aprile 2024 – Una refurtiva davvero singolare, quella recuperata dai carabinieri di Rosignano Marittimo durante un controllo nella zona commerciale. Nell’auto di un 31enne di origini bosniache residente in Sardegna e di una 21enne di origini croate in Italia senza fissa dimora, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, avevano un trasmettitore radio e svariati componenti di macchine fotografiche professionali, risultate provento di furto.

La coppia non ha saputo fornire valida giustificazione circa il possesso dei dispositivi e i militari hanno quindi denunciato i due a piede libero per ricettazione in concorso. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere riconsegnato ai legittimi proprietari.