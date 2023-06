Rotonda di Ardenza, auto abbatte un muretto e fugge. Ma ha perso anche una delle due targhe / Video e foto

Livorno, 10 giugno 2023 – Questa notte un’auto si è schiantata contro una porzione del muretto della Rotonda di Ardenza abbattendolo, poi è fuggita.

I danni – come potete vedere dalle foto e dal video del nostro Alessio Novi – sono davvero rilevanti.

Il muro abbattuto dall'auto alla Rotonda (Foto Novi)

La vettura procedeva sicuramente a velocità folle, per arrivare a ridurre così una parte della spalletta. Fortuna ha voluto che nessuno sia stato travolto. Fra i pezzi della vettura che sono rimasti sull’asfalto e in acqua la polizia municipale ha recuperato anche una delle due targhe del veicolo. In corso accertamenti per capire se l’auto fosse stata rubata. Molto utili saranno le immagini eventualmente registrate da telecamere installate sul lungomare.