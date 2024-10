Ruba il bancomat e preleva soldi: badante nei guai

Livorno, 27 ottobre 2024 - Un badante 40enne è stato denunciato per il reato di illecito utilizzo di sistemi di pagamento. L’uomo di giorno sottraeva il bancomat alla sua assistita, e la notte andava a fare i prelievi agli sportelli elettronici. In totale con questo modus operandi è riuscito a impossessarsi della somma complessiva di 500 euro. È stata la vittima che, dopo essersi accorta dell'ammanco, si è rivolta ai carabinieri. A quel punto sono scattate le indagini delle forze dell’ordine e decisive all’identificazione del 40enne sono state tracce video acquisite dai carabinieri di Piombino. Per l’uomo a quel punto è scattata una denuncia a piede libero.

