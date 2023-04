Rubano un’ambulanza per andare a ballare / Video

Livorno, 25 aprile 2023 – Ecco una notizia che non avremmo mai voluto scrivere: qualcuno ha rubato un’autoambulanza per usarla per andare a ballare.

Clicca qui per il VIDEO pubblicato in un comunicato stampa della Pubblica Assistenza Porto Azzurro.

https://youtube.com/shorts/mo1JVVYknso?feature=share

E’ successo all’Isola d’Elba nella notte di domenica. Come scrive Elbareport, lunedì mattina 24 aprile i volontari della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro hanno scoperto che una delle loro ambulanze per l’emergenza era sì nello stallo riservato, ma non nel solito posto stabilito per il suo parcheggio. Nello stesso momento, alcuni amici dei volontari hanno detto di aver visto l’ambulanza longonese durante la notte al Morcone, davanti al locale "Mandel" di Capoliveri, mentre viaggiava a velocità sostenuta dopo che aveva fatto salire a bordo alcuni giovani.

Tutto verificato, ahinoi: il furto d’uso è stato confermato. L’ambulanza è stata poi riportata negli stalli assegnati, benché fuori posto. Sono stati constatati danni per un ammontare di oltre tremila euro ed è stata presentata denuncia ai carabinieri di Porto Azzurro.

L’ambulanza – così è stato accertato – era rubata dopo la mezzanotte dagli stalli dei veicoli della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, in piazza Eroi della Resistenza. Il ladro (ha agito da solo? E’ qualcuno che sa dove mettere le mani?) ha cercato le chiavi nella cassetta elettrica chiusa a scatto. Poi ha inserito la chiave nel cruscotto, ha staccato la presa di alimentazione del mezzo che serve per ricaricare le attrezzature mediche e dare il via al motore.

Quindi si è diretto al volante dell’ambulanza verso Capoliveri, magari raggiungendo anche altre zone perché sono stati registrati ben 40 chilometri in più rispetto al momento in cui il veicolo di soccorso era stato regolarmente lasciato nel parcheggio dai volontari qualche ora prima.

Alla chiusura del locale di Capoliveri, dopo le 4 del mattino, il ladro-autista è ripartito a tutta velocità con altri giovani a bordo, per poi riportare l’ambulanza negli stalli della Pubblica Assistenza a Porto Azzurro.

Il video che vi proponiamo è stato girato da alcuni passanti e pubblicato in un comunicato stampa della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro.