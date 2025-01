Ruba vini per 8mila euro: denunciato

Cecina, 11 gennaio 2025 – I carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato alla Procura di Livorno un uomo sopra la trentina, originario di un’altra regione ma residente in zona, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto, avvenuto un paio di mesi addietro, ai danni di un esercizio per la somministrazione servizi ristorazione di quel centro. In particolare, secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe introdotto di notte all’interno di un noto esercizio pubblico di ristorazione, forzandone la porta di accesso del retro ed una volta dentro avrebbe fatto incetta di bottiglie di vino pregiate asportandole. Le indagini sono scaturite dalla segnalazione del titolare accortosi dell’ammanco dall’espositore dei vini più costosi. Valutato il danno unito al gesto, penalmente rilevante, oltre il danno economico, si è rivolto alla stazione dei carabinieri. I carabinieri di Cecina, raccogliendo e mettendo a sistema ogni elemento utile, anche quelli apparentemente trascurabili, hanno potuto chiudere il cerchio a carico del sospettato autore di furto aggravato discriminato di bottiglie di livello. All’esito positivo delle attività condotte dai militari di Cecina avrebbero contribuito anche l’attenta e costante azione di controllo del territorio che i carabinieri della Stazione, sempre puntuali nell’aggiornare il prezioso scambio informativo con gli altri reparti dell’Arma territoriale, hanno consentito di individuare il presunto autore del furto. L’uomo è stato pertanto denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per furto aggravato.