Salute, dallo studio "Sentieri 6" situazione preoccupante a Livorno-Collesalvetti

Livorno, 27 febbraio 2023 - Sono 46 siti contaminati (Sin) in Italia, di cui 4 in Toscana: Piombino, Livorno-Collesalvetti, Massa Carrara, Orbetello. Lo studio dell’Istituto superiore di sanità, diffuso alla stampa da Medicina Democratica, definisce la situazione "preoccupante" per la salute nell'area Livorno-Collesalvetti. Vediamo in sintesi il quadro della zona con la scheda preparata dal dottor Maurizio Marchi di Medicina Democratica.

Sezione mortalità - La mortalità generale nel sito di Livorno risulta più alta di quella attesa su base regionale per entrambi i generi. I decessi per tutti i tumori maligni, per le malattie del sistema circolatorio e quelle dell’apparato digerente sono in eccesso in entrambi i generi (maschi e femmine). Tra le cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali definite da Senteiri come sufficiente o limitata, si osservano eccessi di mortalità per tutti i tumori maligni, per il mesotelioma della pleura in entrambi i generi, per il tumore della trachea, dei bronchi e del polmone nei maschi, e per il tumore della mammella nelle femmine. L’eccesso nei maschi della causa “Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti” indica una bassa qualità della codifica delle cause di morte.

Sezione ospedalizzazione - Tra le cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali definite da Sentieri come sufficiente o limitata, si osservano eccessi di ricoverati per i tumori maligni della pleura in entrambi i generi. Tra i maschi si osservano eccessi per le leucemie.

Sezione pediatrico-adolescenziale-giovanile - Mortalità: la mortalità generale in questo sito appare in eccesso rispetto all’atteso con l’eccezione della classe giovanile (20-29 anni) che sembra in linea con il riferimento regionale. Ospedalizzazione: il numero di ricoverati per tutte le cause naturali risulta superiore all’atteso nel primo anno di vita, ove l’eccesso è riferibile alle malattie infettive e parassitarie, ai tumori maligni (in particolare tra le femmine, 3 di 4 casi ) e alle condizioni morbose di origine perinatale. I ricoverati per tutte le cause naturali sono in eccesso in età pediatrica (particolarmente tra i maschi). In età pediatrica, sul complesso dei due generi, si osserva un eccesso di ricoverati per malattie infettive e pararassitarie e per leucemie. Il profilo di ricovero per i giovani adulti mostra un eccesso per tutti i tumori maligni, tra i quali un eccesso della malattia di Hodgkin tra le femmine, 3 casi.

Sezione anomalie congenite - Nel periodo 2010-2019, sono stati sorvegliati complessivamente 12.956 nati residenti nei due comuni del sito, nello stesso periodo sono stati osservati 348 casi di AC con una prevalenza pari a 268,6 per 10.000 nati. La prevalenza totale delle AC risulta superiore alla prevalenza attesa calcolata su base regionale. Le AC osservate nel sito riguardano cardiopatie congenite, comprese quelle severe, e AC agli arti e ai genitali.

Nelle raccomandazioni finali, il report raccomanda uno studio epidemiologico micro geografico, come chiedono da anni Medicina Democratica e altre associazioni. ˈ

