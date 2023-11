Salvò un giovane calciatore, premiata l’infermiera

Suvereto (Livorno), 30 novembre 2023 - L’infermiera Beatrice Passaglia, in servizio nel centro socio sanitario di Suvereto, ha ricevuto il Premio BLSD Angel 2023 da parte dell’Associazione Siena Cuore per essere stata protagonista dell’intervento salvavita avvenuto nel febbraio scorso durante la partita di calcio Ribolla-Suvereto. La prontezza e professionalità dell’operatrice, assieme alla immediata attivazione della macchina dei soccorsi, avevano scongiurato che l’infarto che aveva colpito un giocatore di 27 anni potesse avere risvolti tragici. "Siamo a ringraziare nuovamente la nostra operatrice di quanto fatto al di là dei propri doveri lavorativi - ha detto la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani - ancora più rappresentativo era stato il fatto che a compiere il salvataggio fosse stata un’infermiera di famiglia e comunità, proprio una di quelle figure introdotte per essere al servizio delle persone e rafforzare l’offerta sanitaria al di fuori degli ospedali. Salutiamo quindi con piacere il riconoscimento ricevuto per l’ennesima prova della grande professionalità dei nostri operatori frutto anche di una formazione continua".

È un riconoscimento per tutti coloro che si impegnano per il bene comune e per la realizzazione di territori sempre più cardio protetti. Per quanto accaduto nel febbraio scorso sono stati premiati, oltre all’infermiera Passaglia, anche il presidente del Suvereto Calcio, Roberto Daiqui, e l’allenatore del Ribolla Calcio, Filippo Galeotti (premio ritirato da Rudy Luchetti).