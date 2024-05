Livorno celebra Santa Giulia, il programma: processione e nuova illuminazione del Voltone

Livorno, 22 maggio 2024 – E’ il giorno della Patrona, Santa Giulia. Come da tradizione, la città festeggia con una serie di celebrazioni. Alle 17.30 la Messa in Duomo con il vescovo Giusti seguita dalla processione con le reliquie della Santa per le vie del centro cittadino. Questo l’itinerario: piazza Grande, via Grande, piazza Colonnella, via dell’Arsenale, piazza dell’Arsenale, con sosta e benedizione e ritorno in Duomo lungo lo stesso percorso. La processione sarà accompagnata dal suono della Fanfara dell'Accademia Navale.

Per consentire lo svolgimento della processione in condizioni di sicurezza, gli agenti della Polizia Municipale regoleranno la circolazione facendo rispettare il divieto di transito nei tratti del percorso di volta in volta interessati dal passaggio dei fedeli.

Dalle 16.30 fino al termine della celebrazione, i mezzi dei rappresentanti delle istituzioni saranno autorizzati al transito e alla sosta nell’area pedonale lungo il lato est del Duomo (tra il Duomo e via S. Giulia).

Le celebrazioni in onore di Santa Giulia si concluderanno sempre nella giornata di domenica alle 21,30 con l’inaugurazione dell’illuminazione del primo intervento di valorizzazione illuminotecnica sotto il Voltone di piazza della Repubblica.

Un mix di luci bianche e colorate che colpirà sicuramente chi si troverà a percorrere in battello le acque sottostanti la piazza, ma sarà visibile anche dalle griglie della piazza. Il progetto è stato e ideato e realizzato da Engie, player mondiale dell’energia a basse emissioni di Co2.

Alle 21,30 il battello Marco Polo (48 posti) imbarcherà le autorità e la stampa per il primo giro inaugurale, dopodiché la stessa barca e Libur (110 posti) saranno a disposizione dei cittadini che vorranno ammirare la nuova illuminazione.

Tre i tour gratuiti, con un passaggio a bordo dell’imbarcazione sotto il ponte di Piazza della Repubblica ,fino ad esaurimento posti, alle 21,40, alle 22 e alle 22,30 con imbarco dallo scalandrone sul viale Avvalorati. Il tour sotto il ponte di piazza della Repubblica avrà la durata di 20 minuti. Non è necessaria la prenotazione. Lo scalo sarà attrezzato con un punto accoglienza e due operatori per la consegna dei voucher gratuiti alla cittadinanza fino ad esaurimento posti. Orario apertura punto accoglienza: 20.30 fino a fine evento