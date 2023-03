“Scacco matto” non conosce pace: è il quattordicesimo furto dal 2020

I ladri hanno rotto questa finestra per entrare nel ristorante "Scacco matto" nel giorno di chiusura (Foto Lanari)

Livorno, 2 marzo 2023 – Non c’è proprio pace per il ristorante “Scacco matto” di via Filzi. No, davvero non c’è tregua. Ormai è come una maledizione scritta nella storia: è quella dei ladri che si accaniscono, che rinnovano il loro scempio, che girano e rigirano il coltello nella piaga.

Martedì sera intorno alle 19, infatti, uno dei soci è andato al ristorante per sistemare alcune cose nel giorno di chiusura. Ha acceso la luce e ha sentito rumori sospetti provenire dalla parte più interna dell’edificio. L’uomo ha realizzato immediatamente: i ladri, ancora loro, chissà chi, chissà quanti (uno solo o più?) avevano violato di nuovo il locale riuscendo a tagliare la corda proprio pochi istanti prima che il titolare del ristorante se li trovasse di fronte.

Chissà, forse è anche meglio che sia andata così, perché nessuno sa mai come possa andare a finire quando ci si trova faccia a faccia con i malintenzionati. Di fatto, però, la sorpresa è stata ugualmente spiacevole: i ladri hanno fatto in tempo a fuggire facendo man bassa di bottiglie di alcolici e dell’impianto per il karaoke. Scaltri, esperti sicuramente, hanno anche tagliato i cavi dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. Magra consolazione: questa volta almeno non hanno anche mangiato.

Al socio del ristorante non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia per la constatazione del furto e la conseguente denuncia. Se non è un triste record, davvero poco ci manca: per il locale di Shangai è il quattordicesimo furto dal 2020.