Scatta la stagione remiera con il ritorno del Trofeo Liberazione

Livorno, 19 aprile 2023 – Questo sabato parte ufficialmente la stagione remiera livornese 2023, a tre giorni esatti dalla prima gara che atleti, cantine, e appassionati di voga stanno attendendo con crescente attesa, ormai digiuni di gozzi e giri di boa da luglio dell’anno scorso, con il l’84esima edizione del Palio Marinaro.

Per sabato è stata indetta una conferenza stampa di presentazione della gara remiera "Coppa Liberazione - 25 Aprile", alle 11.30 nei locali della sede del comitato Palio Marinaro, sugli Scali Finocchietti.

Vale la pena ricordarlo, la gara remiera del 25 aprile prefigura come la quarta edizione del Trofeo Liberazione, che vedrà i gozzi pronti a sfidarsi nelle acque livornesi per la prima la gara in programma tra gli scali Novi Lena e il molo Elba. Quella di sabato potrebbe essere l’occasione giusta per incontrare i protagonisti, scambiare battute con i vari emissari delle cantine rionali, magari per farsi un’idea sullo stato di forma dei rispettivi equipaggi che parteciperanno alla competizione di martedì prossimo.

Essendo la prima gara dell’anno, quasi per certo i vari equipaggi sfrutteranno la giornata di gara per tastare con mano il livello di preparazione fisica e tecnica dopo un inverno passato al chiuso, sul remoergometro in cantina. Una prima presa di contatto quindi al fine di migliorare quanto possibile l’insieme, fattore determinante per la vittoria di un gozzo, specie nelle gare a cronometro, in vista poi delle gare clou della stagione remiera livornese, ovvero le magnifiche 3, conosciute anche come "il trittico": Risi’atori, Barontini e Palio, che si terranno da metà giugno fino al 1 luglio, giorno dell’ 85esima edizione del Palio Marinaro.