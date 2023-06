Scene da Far West sulla nave, arrestata una ragazza di 23 anni

Portoferraio (Livorno), 1 giugno 2023 – I carabinieri di Portoferraio hanno arrestato una 23enne etiope accusata di diversi danneggiamenti, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane, dopo essersi imbarcata a Piombino su un traghetto diretto all’Isola d’Elba, durante la navigazione, in stato di particolare agitazione, ha iniziato a inveire contro i passeggeri per poi aggredire anche il personale di bordo intervenuto.

La 23enne avrebbe anche tentato di colpire con una sedia i camerieri del bar della nave, scagliandosi poi contro una vetrina di generi alimentari e scaraventandola a terra assieme ad alcuni strumenti da lavoro. Dopo lo sbarco a Portoferraio, ancora in evidente stato di alterazione, la ragazza avrebbe continuato ad avere il comportamento aggressivo e molesto anche in un bar nei pressi del porto.

Alla richiesta dei documenti, la 23enne, già resasi responsabile di analoghi fatti il 13 maggio scorso, ha aggredito violentemente uno dei carabinieri che riportava lievi ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo essere riusciti a bloccarla, i militari hanno accompagnato la 23enne in caserma e l’hanno dichiarata in arresto. Si è reso necessario anche l’intervento del 118.