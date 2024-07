Scattano i piani di emergenza. Oggi lo sciopero traghetti Toremar

Piombino-Elba, 21 luglio 2024 – Braccia incrociate per l’intera giornata di oggi dei dipendenti Toremar per difendere il loro posto di lavoro. La mobilitazione è indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. In una giornata già da bollino rosso sia per il porto di Piombino che di Portoferraio, i due Comuni hanno fatto scattare un piano per l’emergenza per contribuire ad affrontare le potenziali criticità.

Per Piombino il piano prevede l’intervento della Protezione civile con l’allestimento di tre postazioni, dotate anche di bagni chimici, per la distribuzione di bottiglie d’acqua. La Polizia municipale, in collaborazione con le forze dell’ordine, gestirà il traffico veicolare indirizzato al porto, in particolare in corrispondenza di rotatorie e intersezioni. Grazie alla collaborazione con Jsw Steel Italy e a Liberty Magona, la strada interna allo stabilimento sarà percorribile per i mezzi di soccorso. Anche il Comune di Portoferraio ha definito un piano che prevede l’allestimento di due aree parcheggio con punti di assistenza del volontariato: una al parcheggio ex Residence e una nel parcheggio sede del mercato settimanale. Saranno inoltre disponibili punti di accoglienza alla Centrale Gourmet e all’ex Biglietteria Toremar, dotati di bagni e aria condizionata. La Polizia locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, gestirà il traffico veicolare. Da Piombino sono garantite due corse alle 7 alle 21. Da Portoferraio una alle 5.20 e l’altra alle 18.50.

I due sindaci Francesco Ferrari e Tiziano Nocentini invitano la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti in entrata e uscita. "Come da normativa saranno garantiti i servizi essenziali. Il nuovo bando di gara per la continuità territoriale dell’Arcipelago toscano mette seriamente a rischio gran parte dei 260 posti di lavoro: tutto ciò è inaccettabile - evidenziano i sindacati - ribadiamo come sia fondamentale tutelare non solo i posti di lavoro ma anche la loro qualità". "La lotta dei lavoratori – evidenziano gli stessi dipendenti Toremar - è la lotta di chi ama le isole dell’arcipelago toscano: in ballo c’è infatti anche la qualità del servizio erogato in favore dei cittadini". I dipendenti di Toremar si scusano anticipatamente con gli utenti per il disagio che sarà creato. "Lo sciopero di domenica (oggi, ndr) è però un primo passo necessario per cercar di far rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori" hanno ribadito Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Oggi verranno effettuati presìdi di protesta e volantinaggi nei porti.