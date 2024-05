Scippa un’anziana ma viene bloccato dai passanti: denunciato

Livorno, 17 maggio 2024 - Uno straniero di origine marocchina ha scippato giovedì mattina un'anziana signora a Livorno nel quartiere Scopaia in via Olanda. Alcuni passanti se ne sono accorti e hanno rincorso l'uomo bloccandolo e recuperando la refurtiva. Lo straniero però è riuscito a divincolarsi ed è nuovamente scappato rincorso questa volta dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto dopo la chiamata dei testimoni. I poliziotti sono riusciti a fermare l'uomo che però ha opposto resistenza.

Quando gli agenti sono riusciti a neutralizzarlo, lo hanno portato in questura dove è stato denunciato a piede libero per lo scippo e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero è già noto le forze dell'ordine per numerosi precedenti e anche per maltrattamenti e di recente era stato accompagnato al cpr per il rimpatrio, ma era riuscito a tornare a Livorno dove è entrato nuovamente in azione commettendo l'ultimo reato per il quale è stato giudicato per direttissima venerdì mattina.