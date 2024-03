Sconosciuti sospetti segnalati a Montenero

Livorno, 25 marzo 2024 – Allarme tra i residenti di Montenero e Savolano. In questi giorni sono stati notati aggirarsi in zona tre sconosciuti con fare sospetto.

Addirittura ieri mattina in via del Castellaccio (pozzone) queste tre persone, presumibilmente slavi, sono stati sopresi dopo che si erano introdotti nel giardino dell’abitazione di un residente che in quel momento era presente. Quando se li è visti davanti ha chiesto perché si trovassero lì. I tre, presi alla sprovvista si sono giustificati rispondendo che erano alla ricerca di un agriturismo. Dopodiché hanno girato sui tacchi, sono saliti su una vettura Bmw colore grigio metallizzato e si sono allontanati tutta velocità

Il terzetto di sconosciuti sono stati avvistati anche un mese fa circa in via del Pino ed erano sempre con lo stesso veicolo, la Bmw grigio metallizzato.

Un altro avvistamento è stato segnalato anche a Savolano: anche qui i tre uomini sono entrati dal giardino di una casa. Il timore è che abbiano circolato in zona per effettuare dei sopralluoghi dalle dubbie finalità.

Qualcuno degli avvistatori è però riuscito a trascrivere il numero di targa della Bmw che è stato segnalato alla stazione dei Carabinieri di Montenero dove è stata riferita la presenza dei tre soggetti sospetti.

Insomma gli abitanti di Montenero e Savonalo hanno alzato la soglia di attenzione nel timore che possano essere in preparazione furti nelle abitazioni, che tuttavia ci sono stati in passato (anche recente). Per questo motivo sono stati allertati i carabinieri che sono già a lavoro per individuare l’auto e i tre uomini.

M. D.